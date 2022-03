KVALITEETMINUTID ⟩ Seeniorivõimestajad on hädavajalikud

Tambaum täpsustas, et sotsiaaltöö on Eestis hästi arenenud valdkond, aga selle kõrval on vaja ka valdkonda, kus võimestatakse vanemaid inimesi olema need, kes nad on ja tegema seda, mida väärtuslikuks peavad, sõltumata vanusest. Kaasamine on vajalik ja vanemaid inimesi tuleb toetada teadvustamisel, et iga inimene, ka tema, peab arenema ühiskonnaga kaasa.

Tambaum tõi näite, et pea iga vanem inimene on kohanud arsti juures suhtumist, et mis te kaebate oma probleemide üle, vaadake passi. «Sellega ei tohi nõustuda! Tuleb vähemasti teada anda, et see pole normaalne, et te ütlete mulle, et vaata passi. See on see, et inimene isegi ei tea, et ta võiks oodata, et tema arst niimoodi ei ütle,» kirjeldas teadur.