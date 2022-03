FOTO ⟩ Eesti suursaadik Kirgiisi Vabariigis Toomas Tirs andis üle volikirja

«Eesti ja Kõrgõzstani suhted on head ja töised, on ju Kõrgõzstan Eesti arengukoostöö peamine sihtriik Kesk-Aasias,» nentis suursaadik kohtumisel.

«Eesti on aidanud luua Tunduki platvormi, mis on Kõrgõzstani X-tee lahenduse analoog. Eesti on juhtivriik Euroopa Liidu ainsas Kesk-Aasias mestimisprogrammis, mida juhib Eesti e-riigi Akadeemia Kõrgõzstanis,» lausus ta. Teine pikaaegne koostöövaldkond on haridus. «Eesti koos UNESCOga koostab veebiõppekavasid. Lisaks tunneb Kõrgõzstan huvi Eesti õpetajahariduse ja hariduse digitaliseerimise vastu.»