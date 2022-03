Yana Toom BBCs: mina enam ei ütle, et NATO on ajusurmas

«Me peame mõistma, et otsene sõjaline konflikt Venemaaga tähendab NATO-le tõsist tuumasõja ohtu, ja mitte keegi ei taha seda. Me võime näida nõrgana, aga fakt on, et me seda ei ole. Mõni päev enne sõda ütles Ukraina president, et võib minna 13 aastat, kuni Ukraina on valmis NATOga liituma. Et ära hoida suuremat sõda, on täna kõige suurem abi Ukrainale just see, mida me ka praegu teeme,» rääkis Toom.