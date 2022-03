Terrase algatusel nõuavad eurosaadikud Euroopa Komisjonilt Ukraina puhul otsustavamat tegutsemist

Euroopa Komisjoni laienemisvolinikule Olivér Várhelyile saadetud üleskutsele kirjutasid lisaks Terrasele Eesti eurosaadikutest alla veel Jaak Madison (EKRE), Urmas Paet (RE) ja Sven Mikser (SDE).

Europarlamendi liikmed nõuavad, et Ukraina võetaks kiirkorras Euroopa Liidu kandidaatriigiks. «Meil puudub luksus selleks protsessiks kuid või aastaid aega võtta,» leiavad eurosaadikud.

«Oluline on endale mõista anda, et Ukraina võitleb Euroopa väärtuste eest. Nad võitlevad väärtuste eest, mida nad meiega jagavad: demokraatia ja vabadus. Nad ei võitle nende väärtuste eest ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa eest,» seisab Terrase algatatud kirjas.

Pöördumises nõutakse Euroopa Liidu vabade ressursside suunamist Ukraina kandidaatriigiks vastuvõtmisele. «Euroopa riigid ja Euroopa Parlament on oma tuge juba näidanud, nüüd on Euroopa Komisjoni aeg oma rolli täita,» ütles Terras.

Teada on, et Euroopa Komisjon ei ole selle algatuse suhtes kuigi positiivselt meelestatud.

Eurosaadik Urmas Paet rääkis Postimehele, et Ukraina liitumist ELiga kiirendatud korras olla ei saa, kuid Ukrainale saab anda kandidaatriigi staatuse. «Selleks on vaja poliitilist otsust ning seda, et kõik riigid oleksid nõus,» selgitas Paet.

Ta lisas, et staatuse andmine on väga tugev poliitiline sõnum, sest see ütleb, et Ukrainale on tee Euroopasse lahti. «Teiseks on see praktiline, sest ilma selle sammuta ei ole võimalik alustada liitumiskõnelustega.» Ehk siis Ukraina peab saama selle staatuse, sest ilma selleta ei alga ka kõnelused.

Urmas Paet. Foto: Eero Vabamägi

«Praeguses etapis on suur küsimus, kas ja millal tehakse see samm, et ta saaks üldse kandidaatriigi staatuse,» ohkas Paet.

Millal see otsus võiks tulla? «Ma olen selles osas skeptiline. Pean õigeks, et see Ukrainale antakse, aga siin on rida ELi liikmesriike, kes praegu ei soovi seda otsust teha, just seetõttu ma ei ole väga optimistlik,» nentis eurosaadik. Ta lisas, et kui seda oleks tõesti tahetud, siis oleks see tehtud juba möödunud nädalal Versailles’s Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikul kohtumisel. «Aga seda ei tehtud...»