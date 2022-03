Seeder kandideerib Ratase vastu riigikogu esimeheks

Seedri sõnul on praegu oluline, et erakonnad suudaksid koostööd teha. «Venemaa sõjategevus Ukrainas ning pingeline julgeolekuolukord tähendab seda, et kõik riigikogu erakonnad peavad koostööd tegema. Selleks on vaja hoida dialoogi opositsiooni- ja koalitsioonierakondade vahel,» rääkis ta.

Seeder selgitas, et see tähendab ka demokraatlikku istungite juhatamist ja erinevaid koostööformaate erakondade vahel. «Täna õhtul toimub Isamaa algatusel erakondade esimeeste kohtumine, et arutada sõjapõgenikega seonduvaid väljakutseid. Riigikogu roll ühiskonnaelu korraldamisel peab olema senisest suurem, sest kriisi ajal vajavad otsused suuremat toetust,» rääkis Seeder.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets lausus, et koalitsiooni kandidaat Jüri Ratas on Keskerakonna esimees, kellel võttis liiga kaua aega oma erakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingu lõpetamine. «Sellega viivitati isegi pärast kallaletungi Ukrainale. Ja kahetsusväärselt on nii Keskerakond kui ka keskfraktsioon Venemaa agressiooni küsimuses lõhki. Ratas pole nii põhimõttelises küsimuses suutnud hoida oma erakonda ühtsena,» põhjendas Läänemets, miks ta sel korral Ratase poolt ei hääleta.

Sotsid heidavad Ratasele ette ka seda, et ta pole seisnud riigikogu kantselei palkade tõusu eest. «Riigikogu ametnike palgad on aastaid külmutatud olekus, mis on toonud kaasa heade inimeste lahkumise ja mille tõttu hakkab kannatama ka seadusloome kvaliteet,» põhjendas Läänemets oma erakonna otsust.