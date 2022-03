OTSEPILT ⟩ Laulame Ukrainale

MTÜ Slava Ukraini viib koostöös mitmete organisatsioonide ja eraisikutega humanitaarabi otse Ukraina kõige tulisematesse konfliktikolletesse, et aidata sealsetel haiglatel ja inimestel sõja tingimustes vastu pidada. Kogutud annetusi kasutatakse kiirabiautode ja minibusside ostmiseks, vajalike vahenditega sisustamiseks ja koheseks saatmiseks otse linnadesse, kus seda abi kõige enam ja kõige kiiremini vaja on.

Kontserdi eesmärk on koguda televaatajate ja raadiokuulajate abiga 300 000 eurot. Selle summa sisse mahub kümme kiirabiautot või kiirabi jaoks kohandatud autot, mis saavad ühes vajalikuga Ukraina poole teele asuda. See on abi, mis jõuab kohe abivajajani ja aitab päästa sadu elusid, seega pole liialdus, et iga annetus on tohutu kaaluga.

Et seatud eesmärgini jõuda ning tänada organisatsioone ja inimesi, kes on Ukrainale hädas appi tõtanud, astub õhtu jooksul lavale Eesti menukaimate ja parimate muusikute absoluutne tipp Nublust Svjata Vatrani, NOËPist Curly Stringsini ja ühendkooridest Ivo Linnani. Kontserdile saab kaasa elada kolmapäeva õhtul kell 20–23 Kanal 2, Raadio 2, Raadio 4 ja Postimees online'i vahendusel.

Valter Soosalu Foto: Madis Sinivee

Valter Soosalu

Minu reaalsustajus on toimunud nihe ja paistab, et ma pole ainus – sõbrad ja lähikondlased räägivad mulle aina sama. Sündinuna Eesti Vabariiki, on meid saatnud üks lugu: sõjaõudused on ammu läbi, nõukogude okupatsiooni kütked on murtud ja selle kirjeldamatu julmus kuulub juba minevikku. Me ei unusta ega alahinda seda iial, kuid ometi on see möödas. Me elame Euroopa Liidu ja NATO kaitsva varju all. Rohi on roheline ja taevas sinine. Vabadus on käes – meie asi on nüüd lennata kõrgele ja kaugele ning elada oma elusid, nagu soovime. See, ajaloo kontekstis muinasjutulisena näiv lugu, on muide täiesti tõsi – ma saingi pea 30 aastat selle narratiivi järgi elada.

Ükski parem- ega vasakideoloog ei veena mind ümber: ma olen Eesti Vabariigis saanud elada kõige õnnelikumat mõeldavat elu. On see lugu aga liiga ilus, et jäävalt tõsi olla? Püüdku ma seda mõõtmatut õnne mõista ja austada kui palju tahes, on niisugune üheplaaniline vaade naiivne ja ajalik. Vabariigi lapsed näevad nüüd esimest korda oma silmaga, missugust hinda vabaduse eest makstakse. Küsimus on, mida meil järgmistele põlvedele pärandada jääb ja kui palju me oleme valmis selle eest maksma. Mida peame tegema selleks, et mitte sattuda ise Ukraina olukorda? Üks on praegu kindel – vabadus maitseb teisiti kui varem.