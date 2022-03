Heategevuskontserdi Slava Ukraini käigus on kogutud juba üle 600 000 euro

«Ukraina vajab meie kiiret abi. Kontserdiga kutsume kõiki pingutama ühiselt kultuuri- ja heategevusmusklit, et seda pakkuda. Õhtu jooksul kogunenud annetustega saame päästa inimelusid,» ütles kontserdi peaprodutsent Mart Normet. «Meie eesmärk on kokku koguda vähemalt 300 000 eurot, mille eest ostab MTÜ Slava Ukraini kümme kiirabiautot või kiirabi teenindavat autot, sisustab need kõige vajalikuga ja saadab kiirelt otse sõjakoldesse, kust seda abi on meie käest küsitud.»