VIDEO ⟩ David Vseviov: üks diktaator on võtnud meid kõiki pantvangi

«Õudne on mõelda, kuidas tänasel päeval üks diktaator, lähtudes oma mingitest arusaamatutest ambitsioonidest, on tegelikult võtnud kõiki meid pantvangi,» kõneles Vseviov.

Ta rõhutas, et praegune sõda ei ole Venemaa sõda Ukrainaga, vaid ühe zombistunud inimese ja tema poolt kujundatud süsteemi sõda inimlikkuse vastu. «See on sõda millegi sellise vastu, mis meid kujundab, mis on meid loonud inimestena. Ja seepärast on see kuritegu inimkonna vastu.»