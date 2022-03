Mihkelsoni USA visiidi keskmes on Balti riikide julgeolek

«Oluline on USA kolleegidele anda täpne ülevaade meie regiooni hetkepildist ning leida täiendavaid võimalusi heidutus- ning kaitsemeetmete kaudu Balti riikide julgeoleku tugevdamiseks,» ütles Mihkelson. «NATO liitlased on Balti regiooni julgeoleku tugevdamiseks väga palju ära teinud ja oleme neile selle eest tänulikud, kuid praegune julgeolekuolukord nõuab täiendavaid meetmeid.»

«Meil tuleb anda Venemaale selge signaal, et lääneriigid ei jäta demokraatlikku Ukrainat üksi ja me teeme kõik, et Ukraina ja kogu vaba maailma kaitsjad saavad relvastuse, mis aitab neid võidule,» ütles Mihkelson. Samuti tuleb tema sõnul tegutseda kiiresti ja ühtselt selle nimel, et päästa tsiviilelanikke genotsiidi mõõtmeid võtva sõja eest.