Haigekassa maksis mullu vähiravi eest kuus miljonit rohkem kui aasta varem

Alates eelmise aasta algusest rahastab haigekassa mitmeid uusi ravimeid ja teenuseid, mis on muu hulgas mõeldud kopsu- ja eesnäärmevähi ning hematoloogiliste kasvajate (erinevate lümfoomide ja leukeemia) raviks. «Uute ravimite ja teenuste lisamisel lähtume sellest, et uuel ravimil on juba kasutusel olevate ravimitega eelis efektiivsuse ja ohutuse osas,» rääkis haigekassa ravimiekspert Marta Danilov.