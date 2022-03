Uuring: 82 protsenti eestimaalastest toetab sõjapõgenike vastuvõtmist

Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist toetab 82 protsenti eestimaalastest, vastu on 14 protsenti inimestest. Põgenike vastuvõtmise poolt on tervelt 93 protsenti eestlastest, muust rahvusest inimeste seas on toetus vastuvõtmisele madalam ehk 60 protsenti.