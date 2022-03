OTSEPILT ⟩ Jüri Ratas valiti tagasi riigikogu esimeheks

Aseesimeheks esitas Mart Võrklaev Hanno Pevkurit. Hen Põlluaas soovitas aseesimeheks valida Martin Helme. «Ta ei ole ainult hakkama saanud riigikogu aseesimehe tööga, kõikidel ametipostidel, kus ta on olnud, siis ta on näidanud ennast asjaliku, intelligentse töömehena. Me ootame seda ka nüüdsel perioodil. Mis on kõige olulisem, siis Martin on Eesti patrioot,» kirjeldas pikalt Põlluaas.