VÕIMSAD TIPPHETKED ⟩ Sõda - me ei kavatse sellega leppida!

See, mis sündis kontserdil «Slava Ukraini» oli tõeline ime! Kõik heategevusliku kontserdi nimel liitunud artistid ja toetajad ühendasid oma energia ning usu ning tulemuse jõud üllatas kõiki, kes elamusest osa said.

Head saab teha edasi! Numbrid on avatud, et toetada kiirabi saatmist Ukrainasse:

«Oleme sõnatud. See, mis Eesti inimeste, muusikute, erinevate meediamajade ja kontserdi korraldusmeeskonna ühistöös juhtus, ületas meie ootusi mitmekordselt,» ütles MTÜ Slava Ukraini eestvedaja Johanna-Maria Lehtme. «Kogutud toetussumma eest ei saa me hankida mitte ainult vajalikke kiirabiautosid, vaid pakkida autodesse ka väga spetsiifilised meditsiinilise abi komplektid škuttidest, sidemetest ja kinnastest, mida meilt on küsitud esimesest päevast alates. Loome koostöös Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega 9000 sellist komplekti ja need jõuavad kiirabiautode abiga rindele veel enne märtsi lõppu.»