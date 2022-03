Eesti toetab Moldovat 100 000 euroga

«Venemaa sõja tõttu Ukrainas on üle kolme miljoni inimese olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. Erakordselt suur põgenike arv on tugeva surve alla pannud Ukraina naabermaad, eriti Moldova, kes on vastu võtnud rohkem sõjapõgenikke ühe elaniku kohta kui ükski teine riik,» selgitas välisminister.