Valitsus katab sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud kiireloomulised kulud

«Abivajadus sõjalises kriisis on ülisuur ja on väga oluline, et pakume Putini sõja eest põgenevatele inimestele hädavajalikku abi. Ka Eestis oleme Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel teinud juba märkimisväärseid kulutusi, mida saab nüüd reservist katta,» ütles peaminister Kaja Kallas (REF).

«Seoses muutunud julgeolekuolukorraga peame täiendavalt koostama lisaeelarve, mis arvestab nii otsese kui laiapindse riigikaitse ja ka põgenikega seotud pikaajaliste kuludega. Neid rahalisi vajadusi arutab valitsus edasi,» lisas Kallas.

Siseminister Kristian Jaani (KE) sõnul ei näita sõda Ukrainas vaibumise märke ning selleks, et pakkuda sõjapõgenikele jätkuvalt igakülgset abi ja tagada praeguses kriisis Eesti siseriiklik turvalisus, oli hädavajalike kulude katmise põhimõtteline otsus valitsuse poolt ainuõige samm.

«See tähendab paindlikumat ja kiiremat ajutise kaitse menetlust, mis on tänases keerulises olukorras kahtlemata vajalik. Järgmisena tuleb meil paika panna lisaeelarve, kus on vaja teha ka pikemaajalised otsused,» märkis Jaani.

Tänase põhimõttelise otsuse alusel kompenseeritakse sotsiaalministeeriumile sõjapõgenikega seotud majutuskulud. Sotsiaalkindlustusametile tasutakse põgenike vastuvõtu korraldamise ja toetuste, hüvitiste, sotsiaalteenuste väljamaksmise kulud. Samuti kaetakse sotsiaalkindlustusameti kaudu kohalikele omavalitsustele kulud sõjapõgenike majutamisele suunamiseks.

Haridus- ja teadusministeeriumile kaetakse vastavad alus-, üld- ja kutsehariduse kulud. «Meie kohustus on pakkuda sõjapõgenikest lastele haridustee jätkamise võimalust ja riik tagab meie haridusse sisenevate Ukraina laste kulud. Mõistan, et see on haridussüsteemile suur väljakutse, kuid samas on kogu haridusvaldkond väljendanud tugevat solidaarsust Ukraina suhtes,» ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna (REF).

Kultuuriministeeriumile kompenseeritakse eesti keele õppe ja kohanemiseprogrammiga seotud kulud.

Kohalikele omavalitsustele korvatakse sõjapõgenikele vältimatu abi osutamisega seotud kulud perioodi 24. veebruar kuni 30. aprill eest.

Siseministeeriumile kompenseeritakse kulud, mis on seotud isikukoodide ja põgenike ajutise kaitse menetlusega.