GRAAFIKUD ⟩ Riigimetsa suuremast raiumisest võidaks kindel puidutöösturite ring

Kestvuslepingutega müüb riigimetsa majandamise keskus (RMK) 85 protsenti puidust. See tähendab, et kui kasvab riigimetsa raiemaht, kasvab võrdeliselt ka lepingupartnerite vahel ärajagamisele minev puidukogus.

Postimees kirjutas jaanuaris, et RMK müüs eelmisel viiel aastal kestvuslepingutega puitu 52 miljonit eurot odavamalt, kui müünuks puitu sama aja oksjonihindadega. RMK põhjendas kestvuslepingute soodustusi vajadusega kaitsta kodumaiseid puidutööstusi suurte hinnakõikumiste, n-ö anomaaliate eest.

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi selgitas hinnakääre sellega, et gigantkontsernide jaoks on tegu väikeste, kuid lepingute täitmiseks hädavajalike kogustega. Kuna tootmiskuludes on toorainekulu marginaalne, siis ostetaksegi vajadusel puuduvat puitu kokku isegi kahekordse hinnaga.