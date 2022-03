Riik avab sõjapõgenike vastuvõtupunkti Pärnusse

«Püüame punkti avamisega hoida kokku sõjapõgenike aega ning osutada rohkem teenuseid ühest kohast,» rääkis Lääne piirkondliku ühendstaabi juht Kaido Kõplas. «Kui algselt plaanisime rajada vastuvõtupunkti Eesti-Läti piirile, siis arvestades Eestisse saabuvate põgenike hulka ning erinevaid teenuseid, mida punktis pakume, on seda mõistlikum teha Pärnus, kuhu on lihtsam rajada vajalikke ruume, samuti töö- ja puhkekohti.»

Üks vastuvõtupunkti rajamise eesmärk on suunata sõjapõgenikke majutuskohtadesse üle Eesti, sest praegu on mõnel kohalikul omavalitsusel väga suur põgenike vastuvõtmise koormus, samal ajal kui mõnes regioonis on majutuskohad endiselt tühjad.