Blinkeni hinnangul ei tee Venemaa tõsiseid pingutusi sõja lõpetamiseks

«Ühelt poolt tunnustame Ukrainat selle eest, et nad on laua taga vaatamata sellele, et teda pommitatakse igal minutil päevas,» ütles Blinken.

«Samas ei ole ma näinud Venemaa poolt mingeid sisukaid jõupingutusi selle sõja, mida ta peab, diplomaatia abil lõpule viimiseks,» tõdes välisminister.

Venemaa teeskleb läbirääkimisi Ukrainaga, jätkates samal ajal oma naabri vallutamist vastavalt brutaalsele strateegiale, mida ta on kasutanud ka mujal, ütles neljapäeval ka Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian.

«Kahjuks oleme silmitsi sama Vene loogikaga: maksimalistlike nõudmiste esitamise, Ukraina alistumise nõudmise ja piiramissõja hoogustamisega,» ütles Le Drian väljaandele Le Parisien.

«Samuti, nagu Groznõis ja Aleppos, on kolm tüüpilist komponenti: valimatu pommitamine, nõndanimetatud humanitaarkoridorid, mis on loodud eesmärgiga, et nad saaksid süüdistada teist poolt nendega mittearvestamises ja kõnelused, mille sihiks pole muu kui läbirääkimiste teesklemine.»

USA president Joe Biden hoiatab Pekingit sõjalise abi andmise eest Moskvale Venemaa sõjas Ukraina vastu, kui ta kõneleb reedel oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, ütles neljapäeval Ühendriikide välisminister Antony Blinken.

«President Biden räägib homme president Xiga ja teeb selgeks, et Hiina kannab vastutust mis tahes tegevuse eest, mida ta võtab ette Venemaa agressiooni toetamiseks. Ja me ei kõhkle meetmete rakendamisel,» kinnitas Blinken.

Valge Maja teatas varem päeval, et Biden räägib Hiina riigipeaga mitmetel teemadel, mille seas Venemaa sõda Ukrainas.

Peking on keeldunud selgesõnaliselt taunimast oma lähedase liitlase Venemaa sissetungi Ukrainasse ning süüdistanud seevastu NATO ittalaienemist pingete suurendamises.

«Liidrid arutavad kahe riigi konkurentsi haldamist, aga ka Venemaa sõda Ukraina vastu ja teisi mõlemale muret tekitavaid probleeme,» ütles Valge Maja.

USA ja Euroopa riigid püüavad Hiinat survestada isolatsiooni sattunud Venemaad hülgama. Peking ei ole Ukraina sõja kolme nädala jooksul siiski Kremli sõpru maha jätnud.

Blinken süüdistas tsiviilisikuid ründavat Venemaa sõjaväge neljapäeval sõjakuritegude toimepanemises.

«Tahtlik tsiviilelanike sihikulevõtmine on sõjakuritegu. Pärast kogu viimaste nädalate hävitustööd on mul raske järeldada, et venelased seda ei tee,» ütles Blinken.

Blinken tõi ühtlasi välja, et USA hinnangul ei tee Venemaa läbirääkimistel Ukrainaga tõsiseid pingutusi kolm nädalat kestnud sõja lõpetamiseks.

«Eile ütles president Biden, et tema arvates on Ukrainas toime pandud sõjakuritegusid,» sõnas Blinken välisministeeriumis ajakirjanikele.

«Isiklikult olen nõus,» ütles Blinken.