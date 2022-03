Omavalitsustele hüvitatakse Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukulud

«Ukraina inimesed on täna keerulises situatsioonis ning meie ühine tahe ja kohus on korraldada neile, kes on olnud sunnitud oma kodust lahkuma, abi üle Eesti,» märkis riigihalduse minister Jaak Aab. «Meie omavalitsused on täna võtnud tubli initsiatiivi põgenikele esmatasandi abi korraldamiseks ja majutamiseks. Ent paljudel juhtudel ei ole näiteks majutuskohtadel lepingut Sotsiaalkindlustusametiga, mis tähendab, et need kulud tuleb katta eraldi, samuti vajavad põgenikud muud vältimatut abi,» lisas minister.