Valgevene seosed Ukraina sõjaga on otsesed, aga ka kummalised. Diktaator Lukašenka on andnud kogu riigi territooriumi Venemaa käsutusse, langedes sellega välja iseseisvate riikide määratlusest. Praeguseks on Tatarstan ka rohkem iseseisev kui Valgevene, mille sõdurid on tegutsemas Venemaa tankide ja muu lahingutehnika puhastamisega, kraapides lahingumasinate sisemusest maha sinna tükkidena kleepunud Vene armee võitlejaid. Selle töö tegemiseks paluvad Valgevene sõdurid vanematelt iivelduse vastaseid tablette.