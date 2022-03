Aasta ametis: sotsiaalkindlustusameti peadirektor paneb ameti maha

«Kõige tähtsam on, et sotsiaalkindlustusamet on oma ülesandega hakkama saanud – Ukrainast Putini sõja eest põgenenud abivajajad on majutatud ja Eesti aitab neid igati. Nii ei kahtle ma hetkegi selles, et kolleegid sotsiaalkindlustusametis saavad kriisi lahendamisega ka edaspidi edukalt hakkama,» rääkis Holst.

«Loomulikult oleme teinud ka vigu, olukord on ju kogu riigile uus. Ja ma usun, et eksimine sellises olukorras on mõneti ka ootuspärane – oluline on, et sellest õpitaks. Erasektorisse naasmine on minu isiklik otsus,» selgitas ta.