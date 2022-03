VIDEO ⟩ Erki Savisaar: ma ei ole riigimetsa raiemahu suurendamisele toetust avaldanud!

«Eelmisel aastal sõltus kõik sellest, kuidas keegi kaebas, siis tänavu suuname oma ameti jõud sinna, kus on rohkem linde ja kontrollime neid alasid nii ennetavalt kui tagantjärele,» selgitas keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. «Meil on välja töötatud vastav juhend, millega esmaspäevast saavad kõik tutvuda, seal on värvide järgi ära näidatud – sinine, kollane ja punane. Suuname oma järelvalve punasele värvile, mille all on vanad metsad ja metsatüübid, kus on rohkem linde ning kaitsealad. Nendel aladel, kus on linde vähem, oleme leidnud sellise kompromissi, kus on arvestatud nii metsa- kui energiamajanduse soovidega.»