Herem uutest investeeringutest: mõnda arendust alustame nullist, mõne puhul suurendame olemasolevat hulka

Sel nädalal esitas kaitseministeerium valitsusele taotluse, et saada sõjalisse riigikaitsesse kohe juurde täiendavad 470 miljonit eurot. Vastavalt Heremi soovitustele võiks see summa kuluda eelkõige tankitõrjeks, lühimaa õhutõrjeks, kaugtuleks, olukorrateadlikkuse tõstmiseks ning maakaitse isikkoosseisu kahekordistamiseks. Lõplik otsus peaks templi alla saama uue nädala alguses.

«Mina olen oma sõjalise nõuandena esitanud kaitseministrile need vajadused, mis on minu silmis esmatähtsad ja mida oleks vaja ja saab kiirendatud korras hankida ja kasutusele võtta. Praegusel hetkel näen prioriteetsena just neid vahendeid, mille kasutuselevõtt on kiire ja mis annavad meile üle Eesti võimalikult suure katvuse,» selgitas Herem. Ta märkis, et see, kui palju reaalselt vahendeid eraldatakse ja mida selle eest saab, selgub otsuste järel.