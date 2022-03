Pika plaani puudumine lõhub sõjapõgenikke ja nende abistajad

Eestisse on pidama jäänud ligi 19 000 sõjapõgenikku, kellest 95 protsenti moodustavad naised ja lapsed. Esimesed neist jõudsid pärale kolm nädalat tagasi. Tööle ja kooli minekuks läheb neil vaja isikukoodi, mille taotlemiseks on aega antud üks kuu – nii kaua pakub riik hotellis tasuta öömaja. Esimestel saabujatel hakkab peagi neli nädalat täis tiksuma, ent praegu on isikukood antud vaid umbes 2000 sõjapõgenikule.