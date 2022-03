NÄDALA ÜLLATAJA ⟩ Tiit Pruuli: miks on nii palju segadust põgenike majutamisega, miks võtab registreerimine nii kaua aega?

Kuidas teil praegu läheb?

Väga töiselt. Lõpetasin just kiivrite ja kuulivestide kogumise aktsiooni, viisime just viimase varustuse ära, et see Ukraina poole läheks. Lisaks ei pääse ka igapäevatööst Go grupis, ka meie ettevõtted on juba sõja tõttu pihta saanud: koostöö Ukraina vaguniehitustehasega on katkenud, busside kütusehinnad on laes, turismitööstuse tärkamise lootused on liiva jooksnud. Aga see ei ole üldse võrreldav sellega, mida tunnevad inimesed, kelle lähedased on tapetud, kelle kodud hävitatud, kes peavad isamaalt põgenema.