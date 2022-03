GALERII ⟩ Ukraina parlamendi esimees riigikogule: palun veenge EL riike, et meid vastu võetaks - ülejäänu teeme ise

Stefantšuk rõhutas, et Ukraina vajaks konkreetseid samme, et saada Euroopa Liidu liikmeks. «On aeg, et EL riigid võtaks sõna ja võtaks meid vastu. Palun teil juba täna teha kõik pingutused, et ümber veenda Euroopa Liidu liikmed, kes veel kahtlevad,» sõnas ta riigikogu ees ja lisas, et ülejäänu teevad ukrainlased ise. «Me kaitseme ennast ja Euroopat,» lausus ta.

Riigikogu esimees Jüri Ratas (KE) ütles, et Ukraina teema on täna kõigile oluline, sest Ukraina võitleb praegu kogu Euroopa rahu ja väärtuste eest. «Meie ülesanne on neid aidata ja toetada igal tasandil – poliitiliselt, relvastusega, sõjapõgenikke abistades, Venemaale täiendavaid sanktsioone kehtestades,» ütles Ratas ja tänas kõiki Eesti inimesi, kes on oma panuse juba andnud ja lisas, et Eesti inimeste toetust ja abi on Ukrainal vaja ka edaspidi.