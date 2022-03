Kaitseliitu astudes piisab edaspidi sõidukijuhi tervisetõendist

«Teisalt põhjustab tervisetõendite väljastamine pandeemia ajal tervishoiusüsteemis liigset töökoormust. Seetõttu on otstarbekas tervisekontrollinõuded ühildada, et vähendada perearstide koormust,» lausus Laanet.

Perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller nentis, et perearstidel on hea meel, et ministeeriumiga on jõutud ühisele seisukohale.