Kaitseressursside amet leidis ootamatult tühjaks jäänud juhikohale asendaja

Postimees kirjutas reedel, et kaitseministeeriumi peamised etteheited Piskunovile seisnesid suutmatuses asutuse personali nõutud mahus kokku tõmmata. Suhted ministeeriumi ja ameti vahel on pingelised olnud pikemat aega ning eelkõige on seotud kaitseministeeriumi poolt seatud eesmärkidega ajateenijate arvu osas, mida KRA peab ebarealistlikuks.

«Anu on tegelenud aastaid oma igapäevatöös kogu aeg kaitsevaldkonna inimvara arendamisega ning kindlasti on ta selles valdkonnas üks parimaid,» ütles kaitseminister Kalle Laanet (RE). «Tema pealehakkamis- ja ettevõtmisvõime on märkimisväärsed ning seega olen kindel, et Kaitseressursside Amet on Anuga väga kindlates kätes,» lisas Laanet.