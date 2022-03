EKSPERT EETRIS ⟩ Kolonel Peeter Tali «Kuidas infosõjas ellu jääda?»

Kaasaegne sõda ei toimu ainult füüsilistel lahinguväljadel, vaid on kolinud meie inforuumi, meelsusesse ja sõnumitesse. Seekordses „Ekspert eetris” saates räägib strateegilise kommunikatsiooni ekspert kolonel Peeter Tali sõja kuuest lahinguruumist. Samuti on arutelu all sõja paradigma muutus Sun Tzust, Clausewitzist ja McLuhanist Zuckerbergini.