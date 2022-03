Tohu tänav Pirital läheb linna omandisse

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on viimastel aastatel avalikkuse tähelepanu pälvinud mitu juhtumit, kus keegi on ostnud tee või tänava ja teinud siis selle kasutajatele takistusi. «Neist tuntuim on Tallinnas Haaberstis asuva Hargi tänava aastatepikkune saaga, mis lõppes sellega, et Tallinna linn ostis elanikke kiusanud ärimehelt tänava välja makstes selle eest krõbedat hinda. Et nii ei korduks Maarjamäel Tohu tänavaga ja sealsed elanikud ei jääks ilma koduteest, taotles Tallinn rahandusministeeriumi valitsemisel oleva Tohu tänava tasuta linna omandisse. Tohu tänav kinnistu on linnale vajalik avalikuks kasutamiseks tänavamaana,» selgitas Liinat.

Tohu tänav on juurdepääs kümnele korruselamule, kus on üle 130 korteri, ja alajaamale. Tohu tänav kinnistu on moodustatud Tallinna linnavolikogu 30. oktoobri 2003 otsusega kehtestatud Kase tn 68 detailplaneeringu alusel, millega see kavandati transpordimaa sihtotstarbega krundiks tänava ehitamiseks.

Tallinna linn müüs Kase 68 kinnistu 2000. aastal eraomandisse. Kinnistul asusid nõukogude ajast pärit kurtide ja pimedate pansionaadi pooleliolevad hooned. Uus omanik taotles detailplaneeringu algatamist korterelamute ehitamiseks, millega linn ka nõustus. Tohu tänavast sai kvartalisisene tänav.

«Kase 68 kinnistu elamuarendusprojekt on olnud aastate jooksul paari arendaja käes. Kogu selle aja on sealsed elanikud peljanud, et nende koduteeks olev tänav võib sattuda pahatahtliku omaniku kätte. Nüüd on see hirm möödas, sest eelmise aasta lõpul nõustus rahandusministeerium Tohu tänav kinnistu võõrandamisega Tallinna linnale tänavamaana,» ütles Liinat.