Ministeerium Vene kodanike relvalube ei peataks: «Kõigil õiguskuulelikel on võrdsed õigused»

Relvaomanike liit tegi märtsi alguses ministeeriumile ettepaneku peatada Vene kodanike relvaload, ajendiks relvaomanike mure Eesti julgeoleku üle Venemaa agressiooni valguses.

Kommusaar nentis, et ministeerium mõistab liidu muret riigi turvalisuse pärast, kuid viitas samas kehtivale relvaseadusele, mille järgi saavad luba taotleda lisaks Eesti kodanikele ka välismaalased. Ühtlasi tuletas ta meelde, et relvaloa väljastamisel lähtutakse eeskätt isikupõhisest lähenemisest, samamoodi hinnatakse isikupõhiselt ka ohte.

«Politsei- ja piirivalveamet on sellega hästi hakkama saanud. RelvS-i § 30 lõike 21 kohaselt väljastatakse välismaalasele Eesti relvaluba vaid siis, kui tema suhtes puudub kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi turvalisust või julgeolekut,» selgitas Kommusaar liidule.

«Samas ei saa me unustada, et Eesti Vabariik on demokraatlikel aluspõhimõtetel hästi toimiv riik ning me oleme euroopalikest põhiväärtustest juhinduv Euroopa Liidu täievoliline liige,» sõnas asekantsler ja lisas, et kõigil õiguskuulekatel inimestel on Eestis võrdsed õigused. Riigi julgeoleku ohustamine on tema sõnul väga raske süüdistus, millele ajutise meetmega, näiteks relvaloa kehtivuse peatamisega, reageerida ei saa.

Kui relvaomaniku puhul põhjendatud kahtlusi ka on, tunnistatakse tema relvaluba viivitamatult kehtetuks, kinnitas asekantsler liidule ja lisas, et julgeolekut ohustavatele inimestele ei anta luba üldse.

Teise ettepanekuna käis relvaomanike liit välja, et Eesti kodanikest relvaomanike kodus hoitava laskemoona kogust võiks suurendada. Siseministeerium seda põhjendatuks ei pidanud: «1000 padrunit iga tulirelva kohta on julgeolekuaspektist liiga suur kogus. Arvestades, et meil on relvaomanikke, kellel on enese ja vara kaitsmise eesmärgil mitmeid tulirelvi, võib teatud juhtudel kodus hoiustatav laskemoona kogus kasvada ebamõistlikult suureks,» vastas Kommusaar ministeeriumi nimel. «Me ei saa toetada seda, et eraisikutel tekiksid kodudesse laskemoona laod, sest see võib kujutada endast ohtu nii inimesele endale, tema perele kui ka naabritele.»

PPA ja kapo hindavad mõne relvaomaniku käitumist juba täna

Kommusaare sõnul algatas PPA koostöös kaitsepolitseiametiga juba sihtsuunitlusega erakorralise järelevalvemenetluse kõigi relvaloa omajate üle, kelle osas võib olla kahtlusi: hinnatakse relvaomanikust tulenevat võimalikku ohtu ja nende eluviisi ning käitumist.