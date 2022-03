Seeder: tühistame Venemaa sõjategevuse õigustajate elamisload ja viisad

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on algatuse näol tegemist siseturvalisuse ja väärtusküsimusega. «Eesti riigil ei ole kohustust hoida riigis kodanikke, kes õigustavad Ukraina ründamist ja kes on ohuks Eesti sisejulgeolekule. Elamislubade ja viisade mitteandmine ja tühistamine agressiooni õigustajatele on seega ainuke mõistlik valik,» rääkis Seeder.