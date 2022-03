Seeder andis erakonnaliikmetele mõista, et Isamaa tühjaks veel ei jookse

Pärast Isamaa eestseisuse otsust arvata erakonnast välja viis inimest, nende seas ka neli juhtivat parempoolset, on erakonnast lahkumisest teatanud mitmed liikmed. Saue osakond lõpetab juhatuse ja ligi 30 liikme lahkumise järel töö, erakonnast lahkumisest teatasid ka Lääne-Harju, Nõmme ja Mustamäe osakondade juhid. Kõik neist on oma teadetes andnud mõista, et jätkavad Parempoolsetes.