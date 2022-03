Ukrainlased eelistavad lastele venekeelset kooli

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul teeb selline olukord muret, seda enam, et ka kapo on hoiatanud ukraina laste saatmise eest venekeelsesse keskkonda. Ta lisas, et kuigi kohalik ukraina kogukond, valitsus ja julgeolekuasutused on seisukohal, et lapsed tuleb suunata eestikeelsesse haridusse, on ennekõike Tallinnas juba kujunenud vastupidine olukord.«Minu esimene sõnum Tallinna linnapeale oli, et me peame lapsed integreerima eestikeelsesse haridussüsteemi. Kui lapsevanem tõesti eelistab venekeelset, ei saa me keelduda. On aga oluline, et vanem teeb kaalutletud otsuse ja mõistab riske, mis sellega kaasnevad,» lausus Kersna.