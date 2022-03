OTSE ELOGA ⟩ Ukrainlased eelistavad venekeelset kooli

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna (RE) sõnul teeb selline olukord muret, seda enam, et ka kapo on hoiatanud ukraina laste saatmise eest venekeelsesse keskkonda. Ta lisas, et kuigi Eesti ukraina kogukond, valitsus ja julgeolekuasutused on seisukohal, et lapsed tuleb suunata eestikeelsesse haridusse, on ennekõike Tallinnas juba kujunenud vastupidine olukord.