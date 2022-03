VIDEO JA -BLOGI ⟩ Liimets: Venemaa pommitab jätkuvalt humanitaarkoridore

Välisminister Eva-Maria Liimets kinnitas, et Euroopa Liidus on kindel üksmeel - Venemaa jaoks tuleb agressiooni hinda tõsta. «Ainult Venemaa saab selle sõja lõpetada,» lisas Liimets.

Esmaspäeval arutasid ELi välisministrid uue sanktsioonipaketi üle. «Kindlasti on tulemas uus ja tugev sanktsioonide pakett. Samamoodi vaadatakse üle, et kuidas need mõjuvad. Üks on virtuaalvaluuta,» lausus Liimets.