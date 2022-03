INTERVJUU ⟩ Liimets: Ukrainasse on jäänud kaks Eesti diplomaati

Ukrainas on Eesti kodanikke alles jäänud ligikaudu 40, ära on tulnud 150. Neist päris mitu on kindlasti ajakirjanikud, mõned püsielanikud, aga kuidas te kokkuvõtvalt nende Ukrainas viibimise põhjuseid kategoriseeriksite?

Ukrainas on tõesti veel üsna mitmeid Eesti kodanikke. Nendest paarkümmend on avaldanud soovi sealt lahkuda, kuid teised on seal omal soovil. Ja hoolimata reisihoiatustest, mida oleme välisministeeriumi poolt pikaajaliselt välja andnud, ei ole need inimesed avaldanud soovi sealt lahkuda.