KURB REKORD ⟩ 19 koroonasurma: omikronlaine on sama laastav kui delta

«Ühe ööpäeva jooksul registreeritud surmade osas on tegemist rekordiga, kuid tuleb tähele panna, et statistika võib sisaldada ka varasematel päevadel lahkunute andmeid, mis lisatakse tagantjärele,» selgitas terviseameti kommunikatsiooni osakonna juht Imre Kaas. Ta lisas, et terviseameti avaldatav surmade arv peegeldab ööpäeva jooksul registreeritud surmasid, mitte ööpäeva jooksul surnud inimeste arvu.