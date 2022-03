Sõjapõgenikud võivad paberimajanduse venimisel sattuda juriidilisse kahvlisse

Ajal, kui Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikele otsitakse püsivat elukohta, pakub Eesti riik neile omalt poolt ka majutuskohta kuni üheks kuuks. Ajutise kaitse saanud ukrainlastele tagatakse majutuskoht kuni neljaks kuuks, küll aga sõltub palju sellest, kui kiiresti saab politsei- ja piirivalveamet tuhanded taotlused rahuldatud. Kui kuu aega möödub ja ajutist kaitset endiselt ei ole, jääks inimene majutusest justkui ilma.

Hädaolukorra ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Jako Salla sõnas, et tegu on murega praktilises plaanis: «Täna me veel ei suuda ühe või kahe nädalavahetusega ajutist kaitset tagada,» lausus ta pressikonverentsil.

Ühendstaabi juhi Egert Belitševi (PPA) sõnul on tänaseks ajutise kaitse saanud üle 5700 ukrainlase, kuid taotlusbroneeringuid on enam kui 8000. «Me avame igapäevaselt uusi broneeringuaegu selleks, et isikud saaks ajutise kaitse võimalikult kiiresti kätte,» märkis ta, toonitades, et ametid teevad endast kõik oleneva, et protsessi kiirendada.

Salla rõhutas, et ehkki ajutise kaitse taotlusi on sedavõrd palju, ei jäeta kedagi lageda taeva alla: «Meie sõnum üle Eesti on see, et isegi kui see üks kuu on täis, elamisluba ja ajutist kaitset veel pole, siis kedagi välja ei tõsteta,» kinnitas Salla. Majutust pakutakse seniks, kuni inimesel on püsiv elukoht.

Samuti viitas ta lootusele, et inimene leiab vahepealsel ajal töö ja elukoha iseseisvalt ning selliseid juhtumeid ei pruugi palju tekkida.