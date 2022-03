FOTOD ⟩ Kõlvart kohtus Reykjaviki linnapeaga: Eesti ja Islandi suhted on juba terve sajandi olnud väga tugevad

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et Islandi ja Eesti suhted on väga head ning linnade roll hetkeolukorraga toimetulekul on märkimisväärne.

«Oleme mitmes rahvusvahelises võrgustikus olles korduvalt veendunud, et just linnade koostööl on kandev roll piiriülestele probleemidele reaalsete lahenduste leidmisel. Eesti ja Islandi suhted on juba terve sajandi olnud väga tugevad ja sõbralikud: mäletame, et Island oli esimene riik maailmas, kes tunnustas Eesti taasiseseisvumist 22. augustil 1991, kuigi koostöösuhted ulatuvad juba Esimese Eesti Vabariigi aegadesse 1920. aastatel. Tallinn ja Reykjavík on ka praeguse kriisiolukorra lahendamisel pühendunud tihedale koostööle,» rääkis Kõlvart pärast kohtumist.