Zelenskõi kutsus korraldama kogu maailmas meeleavaldusi Venemaa vastu

«Tulge Ukraina sümbolitega, et toetada Ukrainat, toetada vabadust, toetada elu,» ütles Zelenskõi ingliskeelses videopöördumises.

Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse möödub kuu. Esimese nelja nädalaga on hukkunud sadu tsiviilisikuid ja üle kolme miljoni ukrainlase on kodumaalt põgenenud.

Kui seni on Kiiev saanud ja palunud peamiselt kaitserelvi nagu tanki- ja õhutõrjerelvad, siis nüüd paluvad Ukraina võimud Läänelt vaikselt juba ka ründerelvastust Venemaa agressiooni tagasilöömiseks rindejoontelt ning püüavad samm-sammu haaval võita tagasi oma territooriumi okupantide käest.

Peaminister Boris Johnson ütles kolmapäeva hilisõhtul, et Suurbritannia saadab Ukraina sõjaväele 6000 raketti, mille seas tankitõrjerelvi ja 25 miljonit naela (30 miljonit eurot) rahalist abi.

«Ühendkuningriik teeb koostööd meie liitlastega, et suurendada sõjalist ja majanduslikku toetust Ukrainale,» teatas Johnson abipaketist NATO ja G7 tippkohtumistel osalemise eelõhtul.

Johnson lisas, et rahvusvaheline üldsus seisab valiku ees, kas hoida vabaduse leek Ukrainas elavana või riskida sellega, et see kustutatakse kõikjal Euroopas ja maailmas.