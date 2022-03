Kallas NY Timesile: Putin ei tohi võidust mõeldagi või tema isu kasvab veelgi

Kallas nentis, et ehkki Euroopa Liit on aasta lõpuks lubanud Vene naftaimporti vähendada kahe kolmandiku ulatuses, saab ja tuleks seda piirata enamgi. «Me peame Kremli sõjamasina halvama. Mitte vaid selleks, et lõpetada verevalamist ja okupeerimist Ukrainas, kuid ka selleks, et muuta Venemaa relvituks ja hoida Putinit sõda laiendamast,» selgitas peaminister.

Kuigi NATO on sõja kestes idatiivale paigutanud täiendavaid lahinggruppe, leiab Kallas, et lahinguvalmis väed peaks püsivalt kohal olema nii Läänemerel, kui ka maal ja õhus: «Me peame näitama agressorile, et me oleme valmis end kaitsma ja kui vaja, ka võitlema.» Peaminister tuletas ka meelde, et Eesti plaanib tõsta kaitsekulutused senisest 2,3 protsendist kuni 2,5 protsendini SKP-st, kuid sõltumata asukohast peaks kõigi liitlaste täidetud miinimumpiir olema 2 protsenti.

Putini jõhkruse valguses vajavad ukrainlased Kallase viitel lisaks naaberriikidele igakülgset abi kogu läänemaailmalt: «Ukraina naaberriigid on lühikese aja jooksul välja näidanud erakordset külalislahkust ning Euroopa Liit andis ukrainlastele koheselt õiguse siin elada ja töötada. Eestis oleme vastu võtnud palju sõjapõgenikke, kes nüüd moodustavad meie elanikkonnast ligi 1,6 protsenti. Kõik riigid peaks tegema nii palju kui võimalik, et pakkuda ukrainlastele varjupaika, kuniks nad saavad koju naasta,» kirjutas ta.

Muu hulgas kirjeldas peaminister USA väljaandele, mida sarnast Ukrainas toimuvaga on kogenud Eesti: «Minu pere teab, mida see tähendab. Mu ema oli vaid kuuekuune beebi kui 1949. aastal küüditas nõukogude võim ta koos ema ja vanaemaga Siberisse. Minu vanaisa saadeti Siberi vangilaagrisse. Neil vedas, et nad jäid ellu ja said Eestisse naasta, kuid paljudega nii ei läinud. Täna on Kremlin seda ehedat barbaarsust taaselustamas,» kirjutas Kallas.