Reinsalu Kiievis: ukrainlastel on relvi hädasti juurde vaja

«Kõik kolme parlamendi spiikrid esinesid ülemraadas kõnedega Ukraina toetuseks ning nelja parlamendi liikmed kirjutasid alla ühisavaldusele, mis kutsub rahvusvahelist kogukonda üles lennukeelutsooni kehtestama,» kirjeldas Reinsalu kohtumist.

Endine välisminister, praegune riigikogu liige Urmas Reinsalu. Foto: Madis Veltman

Ukrainlaste tugev palve on tema sõnul jätkuvalt lennukeelutsooni kehtestamine ja lisaks sellele on neil suur puudus relvadest. «Senine relvaabi ei ole kahtlemata piisav.» Samuti ootavad ukrainlased täielikku embargot Venemaale: «Peaminister tõi esile, et praegust Euroopa Galileo-süsteemi kasutab Venemaa oma rakettide positsioneerimiseks Ukrainas.»

Tänase kohtumise järel kirjeldas Reinsalu ukrainlaste meelsust ja emotsiooni kui hingematvat: «See sõnum Balti riikide parlamendiliikmete poolt on üks ja selge, et me toetame viivitamatult Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmist. Nendel kohtumistel raada esimehe ja peaministriga see inimeste vaimsus, emotsioon on tõesti hingemattev.»

Riigikogu esimees Jüri Ratas kordas muu hulgas lubadust, et Ukraina ei jää üksi vägivalla ja ebaõigluse ees, miljonid inimesed üle maailma peavad sellest lubadusest kinni.

«Rahvusvaheline toetus Ukrainale on olnud praegu tugev, kuid seda tuleb hoida veel pikka aega,» kõneles Ratas. «Kõigepealt tuleb sõda lõpetada, Vene väed välja saata ja Ukraina terviklikkus taastada. Siis peame aitama üles ehitada Vene vägede poolt purustatud linnad.»