VIDEO JA BLOGI ⟩ Kolonelleitnant Tõniste: Venemaa üritab kohalikke meelitada koostööle oma üksustega

Kaitseväe peastaabi analüüsi ja planeerimisosakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Tõniste rääkis pressikonverentsil, et olulisi muudatusi lahinguväljal ei ole. Nüüd saab tema sõnutsi akuutseks probleemiks sidetagamine, kuna Vene väed on mobiilsidetaristuid rünnanud.

«Endiselt on teateid sellest, et Vene pool püüab omistada Ukrainale, et nende väed tulistavad Vene territooriumile. Ja Ukraina on selliseid väitseid ümber lükanud,» lisas Tõniste.