Liina Kersna peab riigikogule selgitama kõrghariduse rahastamist

«Julgeolekukriisis ei tohi unustada meie kõrghariduse süvaprobleemi, mis juba on mõjutamas kogu ühiskonna arengut. Puuduliku rahastuse kõrval on üleval ka mitmed kitsamad teadus- ja õppetööga seotud mured. Loodetavasti on haridus- ja teadusministeeriumil siin plaanid ja lahenduskäigud olemas,» ütles Juske partei pressiesindaja teatel.