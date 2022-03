Koroona isolatsioon ja sõda Euroopas on halvendanud vaimset tervist veelgi

Paljude inimeste vaimne tervis vajas turgutamist juba enne, kui meile hakkasid saabuma hingeliselt kokku kukkunud Ukraina põgenikud, paraku pole abi osutajaid – psühhiaatreid ja psühholooge – kusagilt juurde tulemas. Kõik, kes vähegi oskavad ja saavad, töötavad ukrainlastega. Samas eelistab üha rohkem vaimse tervisega tegelejaid tööd erasektoris, kus makstakse tunduvalt rohkem palka, ja see omakorda seab abivajajad täiendava löögi alla.

Siinkohal tasub meelde tuletada vana ja mõneti küll kulunud ütlemine: uppuja päästmine on uppuja enese asi. Ehk et olemas on lihtsad harjutused, mida igaüks saab ärevuse või keskendumisraskuste puhul teha, kuid millest pole kahjuks kuigi palju räägitud, veel vähem õpetatud.