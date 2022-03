FOTOD ⟩ Jüri Ratas kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga

Kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga kinnitas Jüri Ratas, et Eesti toetab Ukraina liitumist Euroopa Liiduga.

«Ukraina ei võitle ainult iseenda, vaid kogu vaba maailma ja Euroopa eest. Kinnitasin, et Eesti annab endast parima, et seda protsessi kiirendada,» lausus Jüri Ratas.

«Rahvusvaheline toetus Ukrainale on olnud praegu tugev, kuid seda tuleb hoida veel pikka aega. Kõigepealt tuleb sõda lõpetada, Vene väed välja saata ja Ukraina terviklikkus taastada. Ukraina hing on murdumatu ja me imetleme ukrainlaste riigimehelikku vaprust oma riigi kaitsmisel.»