Linn eraldab kultuuriprojektidele üle 110 000 euro

Sellele lisaks eraldatakse 60 laulu- ja tantsupeo kollektiivile tegevustoetust kokku 69 491 eurot. «Kultuurielu ilmselgelt ärkab ja kvaliteetseid taotlusi oli rohkem kui kunagi varem. Konkurents on tihe ja see sunnib raskeid valikuid tegema, aga seda enam otsuseid ka lõpuni läbi mõtlema,» ütles abilinnapea Kaarel Oja.

«Konkurents püsib läbi aastate tugevana ning projektidest paistab sellel aastal selgelt silma, et peale pandeemiast tingitud pausi on taotlejad aktiivsemad ja julgemad. Ka taotluste erinäolisus teeb rõõmu. Toetatud projektide hulgas on nii traditsioonilisi suursündmusi kui põnevaid uusi algatusi, näiteks annab linn hoogu kirjandusfestivalile HeadRead ja pikaajalise kogemusega Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvistele kultuuritegevustele. Lisaks said toetust uued põnevad ja suure potentsiaaliga ettevõtmised nagu teist korda toimuv Rahvusvaheline Animatsioonifestival Animist Tallinn ja neljandat korda toimuv Sõltumatu Tantsu Lava heategevuslik tantsumaraton,» rääkis Oja.