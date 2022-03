GALERII ⟩ Märtsiküüditamise ohvrite mälestuseks püstitati installatsioon ja süüdati küünlad

Installatsiooni on võimalik näha kuni 26. märtsi lõpuni. See kujutab endise Nõukogude Liidu piiri koos raudteeharudega, mis viisid küüditatuid Siberi laagritesse ja väljasaatmiskohtadesse. Raudtee ja sihtpunktid on tähistatud punaste tuledega.