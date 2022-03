IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Situatsioon rindel ongi selline, et Šoigul võib pildi tasku visata

Teatavaid nihkeid selles osas on ka mujal. Venemaa on suurendanud Aasovi merel laevade kohaleolekut, kuid arvestades eilset fiaskot Berdjanski sadamas, võib Mariupolile vett pidi lähenemine olla riskantne operatsioon. Mariupolis endas alustavad okupandid hõivatud aladel juba poliitpropagandaga. Okupeeritud aladel on pantvangi võetud 14 omavalitsusjuhti, kes pole nõustunud vene kallaletungijatega koostööd tegema. Praeguse seisuga peaks Ukrainal olema 43 tanki rohkem, kui sõja alguses, kuna kaotati 74 ning vene üksustelt võeti ära 117 masinat. Täienenud on ka hävitatud kindralite nimekiri kindral-leitnant Jakov Rezantsoviga. Seega ei tundu üldse imelik, et vene kaitseminister Sergei Šoigu tõsiselt puperdab ning ta ei pruugi olla enam teadvusel - eks see reaalne situatsioon Ukraina rindel ongi selline, et võib pildi tasku visata. Allpool kõigest lähemalt.